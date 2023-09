Kjaer si sbilancia: «Scudetto a Milano? Per noi è un obiettivo». Le parole del difensore del Milan

Simon Kjaer ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Danimarca–San Marino. Le parole del difensore del Milan ha parlato dell’obiettivo scudetto:

SCUDETTO PER LE MILANESI – «È presto. Noi vogliamo comunque mettercela tutta per cercare di giocare per lo scudetto quest’anno. È un obiettivo e deve essere sempre così quando sei il Milan»

