Sfumato l’obiettivo Azpilicueta, l’Inter punta tutto su Merih Demiral per la propria difesa: queste le ultime sulla trattativa

Merih Demiral è finito al primo posto nella lista degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Il difensore dell’Atalanta piace molto ai nerazzurri e, come confermato dal suo entourage, lascerà la Dea in questa sessione di calciomercato (qui le parole).

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com i nerazzurri non avrebbero al momento fretta nel chiudere l’operazione per il centrale turco nel breve periodo. Tale decisione scaturisce dalla priorità che in questo momento viene data su altri acquisti, in altri reparti del campo.

L’articolo Inter su Demiral: i nerazzurri non hanno fretta nel chiudere il colpo. Ecco perché proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG