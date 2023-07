Brutta sconfitta per l’Italia U19 di Alberto Bollini contro il Portogallo alla seconda gara degli Europei di categoria: ecco com’è andata

La sfida tra Italia U19 e Portogallo è terminata con una pesante sconfitta subita dagli azzurrini, che soccombono per 5 ad 1. Passaggio del girone degli Europei di categoria che si fa adesso complicato: la squadra di Alberto Bollini aveva vinto la gara inaugurale contro il Malta. La prossima sfida sarà contro la Polonia (domenica alle ore 18:00).

Un match che era iniziato benissimo per gli azzurrini, passati in vantaggio col gol di Lipani. Poi il gol del pareggio siglato da Ribeiro e l’espulsione dell’autore del primo gol (Lipani). Nella ripresa i portoghesi approfittano della superiorità numerica e trafiggono la porta azzurra per ben 4 volte: in gol Gustavo Sà, Bras, Hugo Félix e Vasconcelos. L’attaccante della Primavera dell’Inter, Francesco Pio Esposito, cominciava il match dalla panchina: è subentrato al 61′ cercando di dare una scossa al match, facendo vedere sprazzi della propria qualità.

L’articolo L’Italia U19 crolla, contro il Portogallo finisce 5-1: Esposito parte dalla panchina proviene da Inter News 24.

