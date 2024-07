Il giornalista inglese Charles Watts ha rivelato che secondo lui si parla di cifre troppo basse per quello che è mil valore del difensore polacco.

Jakub Kiwior potrebbe essere ceduto dall’Arsenal ma l’Inter al momento non sembra poterlo acquistare se non in prestito, soluzione che difficilmente i londinesi accetteranno. Charles Watts ha detto la sua a Caught Offside. “Sembra che un difensore dovrà andare via se Calafiori dovesse arrivare, anche se al momento sembra che l’italiano potrebbe entrare prima che avvenga una partenza. L’opzione più probabile è che Jakob Kiwior possa andarsene. Ha un profilo molto simile a Calafiori, quindi è difficile capire come potrebbero essere entrambi utilizzati se fossero in squadra insieme. Kiwior è popolare all’Arsenal e Mikel Arteta e il suo staff tecnico sono contenti dei progressi che ha fatto da quando ha firmato. Ha avuto un sacco di minuti la scorsa stagione e Arteta si è fidato abbastanza di lui da farlo giocare in molte partite importanti, anche se è stato principalmente come terzino sinistro”.

Riccardo Calafiori

Le voci

“Quindi se dovesse andarsene, l’Arsenal vorrà fare un buon affare per il 24enne. Hanno speso circa 20 milioni di sterline per ingaggiarlo solo 18 mesi fa e da allora è migliorato come difensore. Ho visto menzionare cifre come 15 milioni di euro (12,5 milioni di sterline) e, francamente, è ridicolo. L’Arsenal è già visto come un cattivo venditore quando si tratta di mercato dei trasferimenti e un accordo del genere sarebbe un precedente terribile da stabilire in un’estate in cui il club sta cercando di fare buoni soldi con una serie di partenze”.

