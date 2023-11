L’Inter nella prossima stagione potrebbe seguire Antonhy Martial, in scadenza a giugno col Manchester United

L’Inter nella prossima stagione potrebbe seguire Antonhy Martial, in scadenza a giugno col Manchester United. A dirlo è Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Male nelle ultime stagioni, in questa non ha ancora segnato. Sono quattro anni che non è più ai suoi livelli, ma talento indiscutibile. Dall’Inghilterra rimbalzano voci su un interesse dell’Inter».

L’articolo Inter su Martial, Barzaghi: «A zero la società può pensarci» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG