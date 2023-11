Denzel Dumfries ha fatto correre più di qualche preoccupazione all’Inter, ma dall’Olanda sono arrivate subito rassicurazioni

Denzel Dumfries ha fatto correre più di qualche preoccupazione all’Inter, ma dall’Olanda sono arrivate subito rassicurazioni.

Secondo quanto riportato da Voetbal International, l’esterno non si è allenato con la squadra nella giornata di ieri per recuperare dalle ultime fatiche ma sarà in campo contro Gibilterra.

