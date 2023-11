Per un attimo sono tornati i fantasmi del Barbera anche a Leverkusen, ma l’Italia si è qualificata col brivido finale ai prossimi Europei

Ci saranno anche gli azzurri in Germania nel 2024 e difenderanno il titolo conquistato a Wembley nel 2021. Contro l’Ucraina, però, è arrivata una prova di sofferenza, paura e anche con un pizzico di concretezza sotto porta. Diverse le occasioni non sfruttate che sarebbero potute pesare in caso di risultato negativo. Nel finale, in pieno recupero, Manzano non vede il tocco di Cristante su Mudryik, il Var lascia correre e il triplice fischio è una sorta di liberazione. Stavolta abbiamo retto fino alla fine e conquistato il pass, seppur saremo con ogni probabilità in quarta fascia al sorteggio. In campo dei giocatori dell’Inter: Acerbi, Dimarco, Frattesi e Barella oltre a Darmian entrato nel finale.

