L’Inter ha messo nel mirino il talento del Celtic O’Riley: Rodgers svela perché il giocatore piace in Europa

O’Riley finisce nel mirino dell’Inter, Rodgers si è espresso così sul talento nel mirino dei nerazzurri:

«Non ho timori per nessuno. Sono felice per Matt, ha fatto un fantastico passo avanti in questa stagione come giocatore del Celtic e nella sua carriera. Ciò dimostra la concentrazione e la mentalità che dagli allenamenti porta poi in partita. Attirerà sempre l’interesse delle squadre. Ma non ho alcun timore, è un bravo ragazzo che lavora molto, molto duramente. Quando lo fai, allora l’interesse per te c’è sempre».

L’articolo Inter su O’Riley, parla il tecnico: «Attirerà sempre i club» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG