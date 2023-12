Il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta amareggiato il pareggio ottenuto con la Salernitana

Pioli ha parlato così a Dazn dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana che potrebbe aumentare il distacco in classifica dall’Inter:

«Abbiamo reagito da grande squadra e potevamo segnare 4 gol, ma ci voleva qualcosa di più. Quando prendi un gol come abbiamo preso, non è facile per nessuno. La cosa positiva di stasera è stata non mollare fino alla fine, ma non dovevamo permettere alla Salernitana di rientrare in partita e di passare in vantaggio. Dobbiamo ancora lavorare per diventare una grande squadra. Lascia rimpianti, come tante volte in questa stagione. Non era facile sbloccare la partita e l’abbiamo fatto, poi abbiamo commesso errori che non ci possiamo permettere. Alla fine l’abbiamo recuperata e abbiamo colto un risultato positivo»

