Alex Cordaz ha sfoggiato una super parata nel corso dell’ultimo match dell’Inter contro il Torino: queste le reazioni social

A tenere inviolata la porta dell’Inter nell’ultimo match contro il Torino ci hanno pensato in due: Samir Handanovic e, soprattutto, Alex Cordaz. Quest’ultimo è subentrato al 65′, trovando l’esordio stagionale tra i pali. Al 71′ ha messo i guantoni sul tiro di Sanabria da distanza ravvicinata, salvando il risultato con una prodezza.

Questo il post condiviso sui social nerazzurri per celebrare la prova dei due portieri. Nei commenti le reazioni ironiche di alcuni compagni di squadra, tra cui Bastoni e Dimarco che parlano già di un rinnovo di contratto per l’estremo difensore ex Crotone: « Cordaz 2028, here we go », «Campione assoluto ! Da rinnovare subito».

L’articolo Inter, super parata di Cordaz ed i compagni ironizzano: «Da rinnovare subito» – FOTO proviene da Inter News 24.

