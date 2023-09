Da quando ha messo piede all’Inter, la famiglia Zhang, in particolare col figlio Steven, ha collezionato una serie di successi

Nonostante le continue voci su una possibile cessione, il connubio tra l’Inter e la famiglia Zhang è destinato a continuare. I nerazzurri, con la proprietà Suning al comando, sono riusciti a tornare competitivi sia in Italia che in Europa, come testimonia la finale di Champions League raggiunta lo scorso anno contro il Manchester City. La Gazzetta dello Sporto svela quello che è il prossimo obiettivo del presidente del club nerazzurro e fa un parallelo con Moratti.

Sulla rosea si legge: «Steven Zhang, che si è trasferito a Milano e ogni giorno è nella sede di viale della Liberazione a lavorare per il bene della società, ha imposto la linea dell’autofinanziamento ed è andato avanti anche grazie al prestito ottenuto dal fondo americano Oaktree. La squadra comunque è sempre rimasta competitiva sia con Antonio Conte in panchina sia con al suo posto Simone Inzaghi, che ha conquistato 4 trofei nelle ultime due annate. Merito anche del lavoro di una dirigenza di valore, guidata dall’a.d. Beppe Marotta.

Adesso l’obiettivo è quello di centrare la seconda stella. Perché a Suning non basta essere entrato nella storia del calcio italiano come la prima proprietà straniera che è riuscita a vincere uno scudetto. Vuole anche guidare il club al ventesimo tricolore. La famiglia Moratti probabilmente resterà inarrivabile come numero di trofei, ma la famiglia Zhang punta a togliersi altre soddisfazioni. Ecco perché Steven sta lavorando per rifinanziare il prestito di Oaktree e per costruire un nuovo stadio nerazzurro a Rozzano. Guarda lontano e non si accontenta».

