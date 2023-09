Il giornalista Alessandro De Calò ritiene che l’indebolimento in attacco dei nerazzurri paradossalmente possa avere effetti positivi.

Alessandro De Calò sulla Gazzetta dello Sport ha parlato dei cambiamenti dell’Inter rispetto alla passata stagione. “L’Inter ha perso qualcosa in attacco rispetto all’anno scorso. Diciamo che è scesa d’abito, sulla carta è così. Lautaro è Lautaro, ma Thuram, Arnautovic e Sanchez non valgono Lukaku, Dzeko e Correa… Ma c’è una variabile che chiama in causa il ‘Less is more’ – letteralmente, il meno è più – caro al razionalismo e al modernismo in architettura”.

Edin Dzeko

“Togliere, dunque avere meno, significa alleggerire la forma (limando gli orpelli) per concentrarsi invece sulla sostanza, nel tentativo di dare una risposta semplice a un bisogno complesso… I ruoli sono cambiati. Lautaro Martinez non deve più sgobbare e cucire adattandosi alle caratteristiche dei Lukaku e Dzeko. Ora è lui il diamante, la prima punta. Tocca agli altri metterlo nelle migliori condizioni per segnare. I cinque gol dell’argentino nelle prime tre partite di campionato – senza un rigore – sono già un formidabile segnale“.

L’articolo De Calò: “L’Inter ha perso qualcosa rispetto all’anno scorso ma ora Lautaro non deve più sgobbare, ora è lui il diamante” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG