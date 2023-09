Il vicepresidente ed ex capitano dell’Inter, Javier Zanetti, parla della sua voglia di vincere e di quella di Esteban Cambiasso

Intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport a margine della quarta edizione del torneo “Autogol and friends” a San Genesio e Uniti, Javier Zanetti ha parlato dell’agonismo ancora mostrato da lui e dal suo storico compagno di battaglie all’Inter, Esteban Cambiasso.

LE PAROLE – «Io e Cambiasso non vogliamo perdere nemmeno questi tornei? E’ vero, quando eravamo giocatori professionisti cercava sempre di dare il massimo. Non si può vincere sempre, si lavora per quello. Le sconfitte ti fanno diventare più forti e ti preparano alle vittorie».

L’articolo Zanetti: «Io e Cambiasso non vogliamo mai perdere, le sconfitte ti rendono forte» proviene da Inter News 24.

