I nerazzurri sono già certi del passaggio del turno nella massima competizione europea per club ma devono ancora assicurarsi il primo posto.

L’Inter attualmente occupa il primo posto nel girone in Champions League alla pari dell’avversaria di domani, la Real Sociedad che sorprese la squadra di Inzaghi a settembre nella prima gara della competizione. Gli spagnoli però sono primi per differenza reti, fattore che naturalmente resterebbe inalterato in caso di pareggio: per conquistare il primo posto nel girone bisogna per forza vincere.

Tante valide ragioni

La Gazzetta dello Sport elenca tutti i motivi per cui non bisogna assolutamente trascurare l’obiettivo primo posto che potrebbe apparire secondario. Innanzitutto si eviterebbero agli ottavi sicuramente Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco che sono già certe di chiudere il proprio raggruppamento al primo posto. Un sorteggio sulla carta più abbordabile (sotto gamba non va preso nessuno in partenza) aiuterebbe a mettere un filo più energie sul campionato e sull’obiettivo seconda stella.

Le casse ed il mercato

Ci sono poi tutta una serie di motivi che riguardano l’economia: la vittoria della singola partita vale 2,8 milioni di euro che vanno diritti nelle casse societarie. Aumenterebbero poi le possibilità di andare ai quarti e quindi di ospitare a San Siro un altro big match: il botteghino sorriderebbe sempre più. Questo potrebbe aiutare a gestire meglio la prossima sessione estiva di mercato e la cessione del big che molto probabilmente andrà fatta per finanziare altri colpi in entrata.

