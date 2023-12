L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha confessato i motivi per cui ha scelto i nerazzurri ed ha ammesso in cosa si sente migliorato.

Canal+ ha intervistato Marcus Thuram che ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua carriera. “Dovevo fare una scelta, prendere una decisione molto importante che avrebbe condizionato la mia carriera”.

Il ruolo del padre

“Quando mi metto la maglia prima della partita so dei giocatori che sono passati per questo club e so quello che si aspettano i tifosi da noi, che è una pressione aggiunta ma una buona pressione, la mia carriera si è basata su questo, grazie a mio padre sono riuscito a trasformarla in una cosa positiva in maniera veloce, è una nuova tappa, sono qui per crescere e per giocare partite importanti; penso che sono arrivato in età ‘matura’ in questa squadra”.

Lautaro Martinez

I miglioramenti

“Dopo una stagione da numero nove ho più certezze sui movimenti da fare, e penso che mi sto abituando molto bene qua in questo ruolo. Prima non mi piacevano i momenti decisivi, prima provavo piacere solo per le cose che mi piacevano, quando entro in campo ora voglio far parte di qualsiasi azione decisiva che può aiutare la squadra“.

Secondo giocatore più decisivo della Serie A

“Dietro Lautaro, lavoriamo bene insieme, è un giocatore fantastico con una finalizzazione incredibile, non è troppo complicato giocare con lui“.

Il mancato approdo al PSG

“Non ho mai domandato garanzie per andare, è una questione di feeling, l’Inter mi interessava da due anni, mi ha sempre visto come un numero nove, è stata una scelta limpida“.

L’articolo Thuram: “Scelta limpida quella di andare all’Inter invece che al PSG, quando mi metto la maglia so chi l’ha indossata” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG