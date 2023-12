Mercato Inter, per il futuro i nerazzurri cercano un portiere: piace l’estremo difensore del Monza, Michele Di Gregorio

Come rende noto gazzetta.it, l’Inter rimane vigile sul fronte calciomercato, non abbandonando un vecchio pallino. Tra le fila del Monza, infatti, non ci sarebbe solo Andrea Colpani a destare l’interesse dei nerazzurri, ma anche Michele Di Gregorio è nel loro radar.

Riscattato dai brianzoli per quattro milioni di euro, il portiere è un obiettivo futuro, ma la competizione è accesa. In Italia, Milan, Napoli e Roma mostrano interesse per il giovane estremo difensore, mentre in Premier League il Nottingham Forest lo segue attentamente. Nonostante la concorrenza, l’Inter è determinata a perseguire il suo obiettivo di rinforzare il reparto difensivo con il talento emergente del Monza.

