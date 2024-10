Negli ultimi giorni diversi nomi di centrocampisti davanti alla difesa sono stati accostati ai nerazzurri: due giocano in Serie A. Nell’ambito della costante ricerca di nuovi talenti per rafforzare e ringiovanire la propria rosa, l’Inter si sta già proiettando verso il prossimo mercato estivo con particolare attenzione verso il ruolo di vice-Calhanoglu. Tra i nomi che circolano con insistenza per rinforzare il centrocampo nerazzurro, spicca quello di una giovane promessa cresciuta tra le fila del Barcellona e del Manchester City. Il profilo Il Corriere dello Sport riporta che all’Inter piace tanto Adrian Bernabé: classe 2001, originario proprio della città di Barcellona, si è trasferito al Parma nel 2021, dopo aver maturato esperienze significative tra le giovanili del Barca e la prima squadra del Manchester City. Rinascita e duttilità Il suo percorso non è stato esente da ostacoli, come dimostra un’operazione chirurgica per correggere un’anomalia cardiaca, superata la quale ha saputo […]

