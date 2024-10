I nerazzurri affronteranno avversari importanti da qui alla terza ed ultima sosta delle nazionali che ci sarà a novembre. Le sfide che attendono l’Inter al ritorno dalla pausa nazionali si annunciano come un vero e proprio crocevia per la stagione. Sono previsti infatti incontri chiave contro avversari del calibro di Roma, Juventus e Napoli, oltre a impegni meno proibitivi, ma sempre insidiosi, come quelli contro Empoli e Venezia. La gestione di Inzaghi In occasioni come queste, avere una rosa ampia e competitiva può fare la differenza. La gestione del turnover diventa un’arte che l’allenatore Simone Inzaghi ha già dimostrato di padroneggiare. Si pensa che l’allenatore possa ricorrere a rotazioni ampie specie nel match di Champions League contro lo Young Boys, il secondo dopo la sosta. I nazionali Se da una parte la maggior parte della rosa ha già ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo di Appiano Gentile, si attendono […]

