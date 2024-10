I nerazzurri potrebbero approfittare di un’occasione di mercato il prossimo inverno: il giocatore in questione nel frattempo brilla in campo. Nell’ambiente calcistico, ogni tanto emergono talenti che attirano l’attenzione non solo dei tifosi ma anche dei grandi club, pronti a investire sul futuro. Questo sembra essere il caso di Nicolò Bertola, giovane promessa che ha recentemente fatto parlare di sé per la sua prestazione con l’Italia Under 21 contro l’Irlanda. L’esordio che conta Il difensore centrale dello Spezia ha conosciuto ieri il suo esordio da titolare in una partita ufficiale con l’Italia Under 21. La gara contro l’Irlanda ha visto Bertola non solo confermare le aspettative ma addirittura superarle, risultando il migliore in campo. L’Inter continua a monitorarlo mandando osservatori a guardare le sue partite dal vivo. Situazione contrattuale da monitorare Il contratto del giovane con lo Spezia scadrà nel 2025, ma la situazione potrebbe evolvere più rapidamente del previsto. […]

