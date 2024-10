Il regista albanese, in realtà in nazionale gioca mezzala, non riesce ad affermarsi in nerazzurro ma presto avrà nuove chance. Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani torna in nerazzurro con il morale alle stelle dopo essere stato protagonista con l’Albania. Il regista però nel suo club non riesce proprio a ritagliarsi spazio con continuità ed è ancora alla ricerca di una sua affermazione. Inamovibile Il classe 2002, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per l’Albania, guidata dal c. t. Sylvinho. Due giorni fa in Nations League Asllani ha realizzato il goal che ha assicurato alla sua nazionale una preziosa vittoria contro la Georgia. Titolare inamovibile, non solo in questa competizione ma anche durante l’ultimo Europeo, dove ha brillato in tutte le partite senza mai venire sostituito, Asllani si conferma un pilastro per il team albanese. In cerca di gloria Nonostante l’importanza che riveste […]

