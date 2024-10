L’attaccante nerazzurro mai come quest’anno è in lotta per il premio più prestigioso in assoluto per un calciatore. In un contesto sportivo dove ogni goal può segnare un momento storico e ogni parola di un campione può incidere significativamente sulla scena internazionale, l’endorsement di Lionel Messi nei confronti di Lautaro Martinez segna un momento importante nella corsa al Pallone d’Oro. Le dichiarazioni del celebre calciatore argentino, emerse al termine di una vittoria schiacciante dell’Argentina per 6-0 contro la Bolivia, hanno riacceso i riflettori sul Toro, candidandolo ufficialmente come uno dei favoriti per il prestigioso riconoscimento. Il favorito Nonostante le speculazioni recenti vedessero Vinicius Jr. come il principale favorito per il titolo, le parole di Messi potrebbero influenzare significativamente la percezione e le decisioni finali riguardanti il premio. Il brasiliano ha vinto Liga e Champions League da protagonista, sfigurando però in Coppa America. I migliori contendenti Lautaro Martinez ha vinto Serie […]

