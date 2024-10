Non è mai banale Walter Sabatini: il dirigente ammette di essersi pentito amaramente di aver lasciato il club nerazzurro. Il Messaggero ha pubblicato un’interessantissima intervista a Walter Sabatini: ecco le sue parole. “Il calcio va aiutato perché è fra le prime cinque industrie del Paese, genera milioni di fatturato e produce un campionato che per me è il massimo”. “Mi parlano di Premier, di Bundesliga, ma dal punto di vista tattico non c’è nessuno come la Serie A. Guardate la Nazionale: gioca benissimo. Con Spalletti avrà un grande futuro”. La critica ai giallorossi “Le grandi società devono pensare in grande e darsi obiettivi raggiungibili. Per esempio il fatto che la Roma non si stia svenandosi per andare in Champions mi fa arrabbiare. Invece non parteciparvi ormai pare visto con normalità, e questo mi offende”. Il percorso di rinascita di Roma ed Inter “Per certi versi è stato simile, visto che […]

