L’ex allenatore Fabio Capello sostiene che le gare di campionato fino alla sosta delle nazionali di novembre saranno molto importanti per i primi giudizi. Fabio Capello ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sulla fase di campionato che inizia ora. “Per il Napoli non giocare le coppe è sicuramente un vantaggio”. “Conte è stato molto bravo a dare la scossa e rispetto agli altri può lavorare con serenità in allenamento, senza dover preparare una partita ogni tre giorni. È un bel risparmio di energie non solo fisiche, ma soprattutto mentali”. Sugli azzurri “La sensazione è che possa allungare. Il Napoli dovrà stare attento, ma la Nazionale ha dato morale anche al capitano Di Lorenzo, autore della doppietta con Israele: è il simbolo di un’Italia che ha voltato pagina dal brutto Europeo, ora gioca senza paura”. Il periodo che inizia ora “È senza dubbio il periodo più delicato della prima […]

