I nerazzurri quasi certamente dovranno fare a meno di un centrocampista che si è fatto male durante la pausa per gli incontri delle nazionali. Le condizioni fisiche di Piotr Zielinski destano preoccupazioni. Il centrocampista dell’Inter si trova di fronte a un ostacolo che potrebbe rallentare la sua corsa. I nerazzurri speravano di aver passato questa pausa delle nazionali indenni ma a quanto pare così non è stato: la Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione sull’ex Napoli. L’infortunio di agosto Il polacco è arrivato a costo zero dal Napoli e già nel pieno della preparazione coi nerazzurri ha accusato un fastidio muscolare. Precisamente nel corso di un’amichevole contro il Pisa, il centrocampista ha avuto un primo campanello d’allarme, seguito da un periodo di riposo forzato che ha comportato la sua assenza dal terreno di gioco per alcune partite chiave. Un ritorno cauto in Italia Dopo aver onorato gli impegni con la […]

