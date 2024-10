I giallorossi non si avvicinano benissimo al match coi nerazzurri: la piazza è in fermento per gli ultimi accadimenti e c’è anche da fare i conti coi problemi di un attaccante. Domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà il confronto che vedrà opporsi Roma ed Inter. Al centro delle attenzioni, tuttavia, non vi è solo l’attesa per il match, ma anche le condizioni fisiche di tutti i vari giocatori di ritorno dalle rispettive nazionali. La situazione L’Inter sta recuperando Barella così come la Roma sta ritrovando Dybala: tuttavia entrambe le squadre rischiano di fare a meno di alcuni protagonisti. I nerazzurri non potranno disporre di Zielinski che però non ha accusato una lesione muscolare. Il problema L’attaccante della Roma Artem Dovbyk, dopo essersi distinto in campo internazionale con la maglia della nazionale ucraina, è tornato a Roma non in perfette condizioni; lo riporta Sky Sport. La ricostruzione […]

