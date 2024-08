L’attaccante iraniano sta stupendo in positivo e a lungo andare punta a diventare una sorta di terzo incomodo per la Thu-La.

Quest’anno, a catturare l’attenzione in queste prime fasi del campionato italiano è Mehdi Taremi, l’ex attaccante del Porto recentemente approdato all’Inter, che ha rapidamente dimostrato di essere un’aggiunta di valore al club nerazzurro. Le sue prime apparizioni hanno già lasciato il segno, mostrando un’abilità e un’influenza sul gioco che promettono di rivoluzionare le strategie offensive dell’Inter.

Voglia di rischiare

Sin dalle prime uscite ufficiali e non con la maglia dell’Inter, Taremi ha evidenziato le sue qualità distintive. Il suo debutto a gara in corso contro il Genoa e la prima titolarità con il Lecce hanno messo in evidenza non solo la sua abilità di finalizzatore ma anche la personalità forte e decisa, elemento che già mette pressione sui titolari di Inzaghi. Il suo coraggio nel tentare gol spettacolari, come le sue note rovesciate, testimonia di un giocatore che, nonostante l’importanza del contesto, non teme di rischiare.

Mehdi Taremi

Non solo gol

Taremi non brilla solo per le sue capacità realizzative. Oltre ad avere vinto il premio per il gol dell’anno in Champions League nel 2021, il giocatore iraniano si distingue per un gioco di pressione e un’intelligenza tattica che hanno già fatto breccia nel cuore della squadra e dello staff tecnico dell’Inter.

Una minaccia per le gerarchie in attacco

Con le sue prime impressionanti prestazioni, Taremi non si limita a contribuire alla causa dell’Inter ma inizia a costituire una seria minaccia per le gerarchie in attacco stabilitesi all’interno della squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport l’iraniano può pensare seriamente di mettere pressione su giocatori come Thuram introducendosi come potenziale pezzo da novanta nel quadro offensivo dell’Inter.

