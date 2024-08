I nerazzurri potrebbero non avere il loro capitano anche per il big match di venerdì: nel frattempo la sua nazionale lo ha già chiamato.

In vista di un impegno importante per la terza giornata del campionato di Serie A, l’Inter si trova ad affrontare l’incertezza riguardo alla condizione fisica del suo capitano, Lautaro Martinez. La presenza dell’attaccante argentino nella sfida di venerdì sera contro l’Atalanta appare in bilico, a causa di una leggera elongazione all’adduttore subita dal giocatore.

Lautaro Martinez

Le valutazioni dello staff tecnico

Il Toro rappresenta un punto fermo nell’assetto tattico dell’Inter, detentrice del titolo di campione d’Italia. La sua assenza potrebbe quindi influenzare notevolmente l’equilibrio in campo della squadra. La decisione sulla partecipazione del giocatore alla prossima partita verrà presa giorno dopo giorno, sulla base dell’evoluzione del suo stato di salute; lo riferisce Tuttosport. In questi giorni di preparazione al match, il numero 10 ha seguito un programma di allenamento personalizzato, anche ieri non si è allenato in gruppo ma non è ancora detto che non riesca a recuperare. Le possibilità che sia titolare contro la Dea sono pochissime, al momento si ragiona sull’eventuale presenza in panchina.

Gli impegni con la nazionale

Un ulteriore elemento di preoccupazione per la società nerazzurra riguarda la prossima pausa per le sfide internazionali. Lautaro Martinez è stato confermato tra i convocati dall’Argentina per i match contro Cile e Colombia. Di conseguenza, l’Inter è in contatto con la federazione argentina per valutare le condizioni fisiche del giocatore e trovare un accordo che ne salvaguardi la salute, tenendo conto sia degli impegni di club che di quelli con la nazionale.

