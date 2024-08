Il difensore slovacco non rientra più nei piani del suo attuale club ed è costretto a trovarsi un’altra squadra in pochi giorni.

L’avventura francese di Milan Skriniar è stata da dimenticare e ora il futuro sembra portarlo lontano dalla Francia, precisamente in Arabia Saudita. Dopo aver lasciato l’Inter per trasferirsi a costo zero al Paris Saint-Germain, è ora oggetto di interesse da parte del club Al-Nassr, noto per essere la squadra dell’ex nerazzurro Marcelo Brozovic.

La situazione attuale

Il PSG si trova a valutare l’opportunità di cedere Milan Skriniar, il cui valore è stimato intorno ai 30 milioni di euro: la sua esperienza in terra francese, infatti, non è stata delle più felici. Dopo un esordio che sembrava promettente, Skriniar ha incontrato diversi ostacoli, soprattutto legati alla sua condizione fisica e all’adattamento alla squadra. L’allenatore dei parigini, Luis Enrique, sembra non considerarlo una pedina fondamentale per i piani futuri della squadra. Questo scenario ha aperto le porte a una possibile partenza, con il giocatore che aveva manifestato la volontà di restare a Parigi anche dopo fine degli Europei, salvo poi trovare poco spazio nel nuovo corso della squadra.

Francesco Acerbi-Milan Skriniar

La possibilità araba

La squadra saudita Al-Nassr, storicamente tra le più competitive della lega nazionale, ha mostrato un forte interesse per lui. Le trattative tra il club e il PSG sono attualmente in corso, sebbene non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo: in realtà le cose non starebbero andando proprio bene.

Problemi fisici e prestazioni

Rmc Sport solleva dubbi anche sui problemi fisici di Skriniar, soprattutto considerato l’intervento chirurgico alla colonna lombare. La sua ultima stagione all’Inter è stata segnata da questa criticità, che ha suscitato dubbi sulla sua completa ripresa fisica. Al PSG, nonostante abbia avuto modo di scendere in campo in circa 30 partite, le sue prestazioni sono sembrate inconsistenti, mostrandosi a tratti vulnerabile soprattutto contro attaccanti caratterizzati da grande velocità.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG