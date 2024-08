L’ex difensore Massimo Paganin sostiene che i bianconeri possano dare del filo da torcere ai nerazzurri.

Massimo Paganin ha parlato a news.superscommesse.it della partenza del campionato di diverse big italiane a partire dall’Inter. “La squadra, anche quest’anno, sa che deve dare molto di più se vuole provare a ripetersi. Ci saranno tante gare da gestire, tra cui quelle di Champions League che diventa ancora più lunga con il nuovo format, e credo che questa Inter abbia l’esperienza e la forza per riuscire a raggiungere traguardi ancora più prestigiosi. La condizione fisica non è ancora ottimale, siamo soltanto agli inizi e i carichi di lavoro del precampionato si fanno sentire, eccome“.

Federico Dimarco

Sui bianconeri

“Quella della Juventus è una di quelle maglie pesanti da indossare per chiunque e tutti i calciatori che ne fanno parte sono sempre chiamati a dimostrare di essere speciali. In questo club si gioca soltanto per vincere e ciascuno sente il dovere di mantenere gli standard molto alti, in ogni occasione. Naturalmente, non tutti sono in grado di reggere una responsabilità del genere e sarà interessante vedere chi tra i nuovi riuscirà a farlo, tra cui Yildiz che possiede grandissime qualità. Questa squadra ha nel proprio DNA il voler vincere sempre e anche quest’anno non farà eccezioni. Per cui, sì, è la favorita per contendere lo Scudetto all’Inter”.

Sugli azzurri

“A Napoli c’è uno degli allenatori con più esperienza a livello internazionale e la società ha fatto una grande scelta. Sapeva, ribadendo anche pubblicamente, che ci sarebbero state difficoltà importanti per pensare di partire subito forte Lo Scudetto vinto con Spalletti è stato un qualcosa di incredibile, forse di unico, per cui le aspettative di tutti i tifosi napoletani sono diventate subito alte, perché è rimasta quella voglia di vincere nuovamente. Lo scorso campionato ha dimostrato quanto sia difficile ripetersi. Credo che questo sia un Napoli diverso, rigenerato da tanti nuovi arrivi, oltre che dal nuovo allenatore che ha portato subito tanto entusiasmo”.

