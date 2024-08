L’ex fantasista Antonio Cassano attacca nuovamente l’allenatore nerazzurro.

Antonio Cassano a Viva el Futbol se l’è presa con Inzaghi per la gestione di Frattesi e non solo. “La cosa che mi dà tanto fastidio di Inzaghi: Thiago Motta mette i ragazzini dentro. Barella, che è un giocatore che per me è normalissimo, ha fatto un solo gol in campionato l’anno scorso, Frattesi sette, tre volte il campionato più bello di Barella. Perché Inzaghi non mette in condizione di giocare Frattesi? E non stravedo per Frattesi, Barella e Frattesi cambia poco. L’anno scorso dissi che Frattesi aveva la cilindrata più alta di quell’altro. Barella ha giocato molto male alcune partite ad inizio anno, Inzaghi se l’è tenuto buono, Frattesi, che è un bravo ragazzo, ha assecondato la scelta. E questo non mi piace. Se sei forte, caro allenatore, Frattesi l’anno scorso doveva giocare 22 partite e non 6, ha fatto molto meglio di Barella, ha fatto tanti gol”.

Nicolo’ Barella

Il suggerimento

“A Frattesi, se ha l’opportunità, consiglio di andare alla Roma, alla Roma manca un centrocampista box to box. Me lo auguro, non si lamenta mai, non fa mai interviste. E non stravedo per lui. Nell’idea di Inzaghi ci sono 11 giocatori, al 60′ cambia ruolo per ruolo, i giocatori saranno sempre quelli”.

Altre perplessità

“Probabilmente Mkhitaryan si alternerà con Zielinski che è un giocatore forte forte. L’Inter è di gran lunga la favorita, se Inzaghi continua a fare sto giochino, ti va bene una volta con Porto, Benfica e poi becchi il Milan, tre squadre più deboli di te e vai in finale. Poi becchi l’Atletico e ti manda a casa, bisogna stare attenti. L’Inter deve stare attenta alla gestione del suo allenatore, i giocatori sono buoni e cari, non bisogna dare il contentino a chi è scontento facendolo giocare le partite di secondo piano. Un’altra roba che voglio dire è de Vrij è stato uno dei migliori con l’Olanda e Inzaghi mette sempre Acerbi, non capisco perché. Ora è infortunato ma è sempre così, non vede alternative ai suoi uomini di fiducia”.

