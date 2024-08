I nerazzurri pensano anche alle prossime partite (dopo la sosta ce ne saranno di molto importanti) per quel che riguarda la gestione del capitano.

L’Inter si interroga sulle condizioni di Lautaro Martinez con la prossima sfida contro l’Atalanta che si avvicina sempre più; ricordiamo che si gioca già venerdì.

Cautela

L’idea di Inzaghi e staff tecnico è quella di non forzare in nessun modo il recupero; lo riporta SportMediaset. Il numero 10 anche oggi si è allenato a parte ma potrebbe tornare in gruppo domani. Lautaro quasi sicuramente però non giocherà dal primo minuto ed i motivi della scelta sono molteplici: innanzitutto la squadra ora dispone di alternative credibili che hanno già dimostrato il loro valore sul campo. La coppia formata da Taremi e Thuram ha offerto prestazioni incoraggianti, suggerendo che l’attacco interista possa ancora far valere la propria forza anche senza la presenza del suo capitano.

Lautaro Martinez-Kingsley Coman

Il fattore Argentina

La situazione di Lautaro Martinez non riguarda solo l’Inter, ma si estende fino alla nazionale argentina. Con la pausa per le partite internazionali che si avvicina, il riposo forzato di Lautaro potrebbe essere un messaggio diretto al commissario tecnico Lionel Scaloni, invitandolo a risparmiare il giocatore per le imminenti sfide dell’Argentina.

Pensieri a lungo termine

Il vero banco di prova per l’Inter si prospetta nel periodo successivo alla pausa, con 6 partite previste (tra queste c’è la Champions il cui sorteggio avverrà dopodomani e c’è il derby) in soli 20 giorni. In questo scenario, la gestione delle energie diventa cruciale.

