L’attaccante dell’Inter Thuram si è raccontato tra famiglia, calcio e valori tramandati dal papà. Ecco le dichiarazioni

Tramite SportWeek, si è espresso il nuovo attaccante dell’Inter Thuram, parlando dei valori tramandati dal papà.

LE PAROLE – «Essere figlio di una persona tanto conosciuta non mi disturba affatto. Io lo vedo soltanto come un papà. E lui mi vede soltanto come un figlio. Indipendentemente da quella che sarà la mia carriera, lui sarà fiero di me se sarò un uomo rispettabile. Per mio padre l’importante è che io abbia dei valori».

L'articolo Inter, Thuram si racconta: «Paragoni con mio papà? Ecco cosa penso» proviene da Inter News 24.

