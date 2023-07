Le parole di Enrico Mentana sulla situazione che lega l’Inter al centravanti belga del Chelsea Romelu Lukaku

Il direttore di TgLa7, Enrico Mentana, ha commentato la situazione dell’Inter per quanto concerne il futuro di Romelu Lukaku.

LE PAROLE – «Lukaku via dall’Inter? Indifferente. Mi riaffiorano più i gol decisivi sbagliati che quelli fatti nell’Inter, nel Chelsea, nella sua nazionale. Se nella partita più importante degli ultimi anni è stato tenuto in panchina vuol dire che non è così importante. Nessuno è insostituibile».

L’articolo Mentana su Lukaku: «Indifferenza totale se dovesse lasciare l’Inter» proviene da Inter News 24.

