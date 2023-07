Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, prova a fare aprire gli occhi ai tifosi in merito al caso Romelu Lukaku, conteso da Inter e Juve

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin cerca di fare chiarezza ed aprire gli occhi ai tifosi in merito al caso Romelu Lukaku. L’attaccante è al centro di un grosso intrigo di mercato che riguarda l’Inter e la Juventus.

A prescindere da come andrà a finire la faccenda #Lukaku, evitiamo di credere alle favole: “Il procuratore vuole questo, l’avvocato vuole quello, lui è in mezzo…”. Decidono sempre i giocatori, in particolare se adulti da oltre un decennio. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 15, 2023

