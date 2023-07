Negli ultimi giorni l’Inter ha chiuso due accordi importanti con Nike e Paramount + per quanto concerne gli sponsor

L’Inter può sorridere guardando alle proprie casse societarie, soprattutto dopo gli ultimi accordi siglati con i nuovi sponsor, Nike e Paramount +. Come riporta Il Sole 24 Ore, i nerazzurri ricaveranno dagli accordi commerciali circa 55 milioni di euro. A questi si aggiunge la cifra record di 80 milioni di incassi dal botteghino della scorsa stagione.

Sul quotidiano si legge: «L’Inter dopo il flop Digitalbits avrà come mai sponsor Paramount Plus, arrivata a fine maggio sulle maglie in tempo per la finale di Champions League contro il City a Istanbul. L’Inter incassa circa 15 milioni (più bonus). Ma le potenzialità della sinergia si sono già viste con i video di presentazione dei nuovi acquisti nerazzurri, realizzati insieme a Inter Media House. Per incrementare la fan base oltre l’ecosistema digitale, l’Inter andrà in Giappone dove giocherà in luglio con l’Al-Nassr e il PSG.

Tornando al jersey sponsor, fino al 2031 l’Inter sarà il team italiano di Nike che ha premiato il club con un netto incremento del corrispettivo annuale, salito a circa 30 milioni, rispetto alla base di 12,5 milioni dell’intesa precedente. Lo sponsor di maglia che fino al 2024 sarà eBay vale invece 5 milioni a stagione e altrettanto si punta a incarcerare dal retrosponsor che sarà individuato nelle prossime settimane».

L’articolo Non solo Nike e Paramount +, ecco quanto incassa l’Inter dagli sponsor: le cifre proviene da Inter News 24.

