L’attaccante dell’Inter Thuram ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti del gruppo nerazzurro tra campo e spogliatoio

Intervistato da Sky Sport, Marcus Thuram, ha parlato del gruppo Inter e come si sta trovando all’interno dello spogliatoio.

COGNOME PESANTE– «Arrivando all’Inter, dove ci sono sempre stati grandi attaccanti, sapevo di arrivare in una grande squadra, una delle più forti al mondo. E sapevo di dover fare bene, ma questa è una motivazione più che una pressione. Cosa mi ha colpito del gruppo? L’ambiente in generale, tutti i giocatori amano stare insieme e questo è bello perché non si fatica a stare tutto il giorno insieme. A fine stagione contento se? Se ho più capelli (ride, ndr)».

