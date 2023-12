L’attaccante dell’Inter Thuram ha parlato di quello che è stato il suo arrivo alla corte nerazzurra durante l’ultima sessione di mercato

Intervistato da Sky Sport, Marcus Thuram, ha parlato del suo arrivo all’Inter l’ultima estate.

ARRIVO ALL’INTER- «Il mio arrivo è stato un bel momento: una nuova esperienza, una scoperta di una nuova squadra, un nuovo campionato, una nuova città. Sto provando a imparare e a godermi ogni secondo. Avevo già parlato con Piero due anni fa, prima di farmi male. Lui mi vedeva come un attaccante centrale e questo mi aveva fatto pensare che l’Inter fosse per me la miglior scelta»

QUI PER L’INTEGRALE

L’articolo Thuram: «Vi racconto il mio arrivo all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG