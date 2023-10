Chi si ricorda di Yann M’Vila Un breve passato agrodolce all’Inter e ora un futuro al quanto in incognita

Non è ancora riuscito a trovare una sistemazione Yann M’Vila. Come riportato questa sera da TMW non è un periodo, calcisticamente parlando, quello che sta vivendo l’ex giocatore dell’Inter. Al termine della propria esperienza triennale con l’Olympiacos infatti il francese non è riuscito ad arruolarsi in un nuovo club.

In estate, si legge, ci sarebbero stati i timidi tentativi di West Bromwich e Sunderland. Entrambi i casi però, si sono rivelati un nulla di fatto. Resta quindi un’incognita il futuro dell’ex nerazzurro.

L’articolo Inter, ti ricordi M’Vila Ecco cosa gli sta succedendo ora proviene da Inter News 24.

