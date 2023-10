Non ha usato giri di parole Beppe Marotta, il dirigente dell’Inter ha svelato il rammarico più grande della sua carriera

Il rammarico più grande della sua carriera L’ha svelato Beppe Marotta questo pomeriggio al Festival dello Sport. Ecco cosa ha detto il dirigente dell’Inter.

IL COMMENTO – «Il rammarico è stato non prendere Haaland ai tempi della Juventus quando era al Molde. Per motivi economici non potevamo fare quel tipo di operazione. Nella mia carriera però poi sono riuscito a prendere dei calciatori a parametro zero che ci hanno fatto svoltare»

