I nerazzurri hanno battuto i granata ma le circostanze e l’andamento della gara non convincono i tifosi nerazzurri. Nel teatro del calcio italiano, una vittoria può celare molteplici sfaccettature di insoddisfazione e preoccupazione. Questo è quanto emerso nell’ultima partita che ha visto l’Inter uscire vittoriosa contro il Torino con un risultato di 3-2. Un incontro che, nonostante il trionfo in termini di punteggio, ha lasciato un retrogusto amaro tra i tifosi nerazzurri, esacerbato da una performance difensiva sotto le aspettative, in particolare in una partita giocata in larga parte in superiorità numerica. Sprazzi di classe Il match ha offerto anche dei momenti tecnici di spicco: se da uno come Bastoni ci si aspetta ormai che disegni traiettorie fantastiche che gli attaccanti devono solo convertire in goal, vedere crossare magnificamente Acerbi si è rivelata un’autentica sorpresa. Pregevole il traversone dell’ex Lazio per il secondo dei 3 goal di Thuram: i tifosi […]

