L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è contento della vittoria conquistata oggi ma decisamente meno dei goal subiti. Simone Inzaghi ha commentato la vittoria di oggi contro il Torino ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto tre vittorie in campionato, dopo il derby i ragazzi hanno fatto tre partite in una settimana vincendo sempre con merito malgrado le insidie. Dobbiamo però migliorare in certi aspetti, paghiamo tutto a carissimo prezzo”. “Dobbiamo lavorare tanto senza rilassarci, anche dopo la Stella Rossa abbiamo rivisto dei dettagli da limare. Oggi non doveva finire 3-2, il Torino anche in 10 non ha mai mollato, ma per come si era messa, con l’uomo in meno e avanti di un gol, ci sono stati grandi interventi del portiere ma anche imprecisioni nostre”. Soddisfazione nonostante tutto “Ma sapendo l’importanza delle partite ai ragazzi devo dire bravi; continuiamo a lavorare su quello che stiamo facendo per migliorare come squadra, paghiamo […]

Leggi l’articolo completo Inter-Torino: un soddisfatto Inzaghi ammette che c’è qualcosa da migliorare, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG