I nerazzurri vincono col minimo scarto una gara giocato veramente a lungo in superiorità numerica; vediamo le pagelle. SOMMER 6,5: è super sul destro di Ricci ma non può nulla su quello di Zapata. Tocca il rigore di Vlasic ma non riesce ad evitare il goal subìto. BISSECK 5: imprudente ad avanzare sull’azione che porta al primo goal del Torino, nel frangente si becca anche un cartellino giallo che gli costa il cambio all’intervallo. (Dal 46’ PAVARD 6: esegue un buon cross non convertito in goal da Lautaro, meglio in fase offensiva che in quella difensiva). ACERBI 7: prende ispirazione dal compagno Bastoni e realizza il gran cross del 2-0. Una volta in superiorità numerica limita Zapata in compagnia dell’ex Parma. BASTONI 7: disegna il cross perfetto per Thuram che fa 1-0, aiuta Acerbi a contenere Zapata. (Dall’82’ DE VRIJ s. v.). DARMIAN 6: realizza due cross imprecisi mentre sul […]

Leggi l’articolo completo Inter-Torino, le pagelle: magic Thuram, Bisseck horror, Calhanoglu distratto, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG