Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha reso noti i dettagli su dove vedere le amichevoli estive in programma

Come si legge sul sito ufficiale nerazzurro, a breve l’Inter inizierà a disputare le amichevoli pre-campionato utili al rodaggio della squadra, ricca di nuovi innesti.

Ecco dove sarà possibile vedere gli incontri:

AMICHEVOLI- Tutti gli incontri amichevoli in programma tra luglio e agosto, compresi i match all’interno dell’Inter Japan Tour con Al-Nassr (giovedì 27 luglio) e Paris Saint-Germain (martedì 1 agosto), saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW e DAZN. Per tutti gli interisti, dunque, la possibilità di seguire le partite in live streaming su DAZN da Smart TV, smartphone, PC o tablet oppure sui canali Sky, in streaming su NOW e su Sky Go, sui dispositivi mobili abilitati.

InterNews24 offrirà, come consueto, la cronaca live degli incontri, insieme a curiosità e statistiche.

