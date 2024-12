Inter-Udinese 2-0, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Una buona Inter, infarcita di riserve, batte l’Udinese e si qualifica per i quarti di Coppa Italia. Le pagelle della Gazzetta dello Sport.

INTER 7

Nel 2025 con cinque trofei da giocarsi: mica male come prospettiva, altro obiettivo centrato

L’ALLENATORE

Inzaghi 7

Turnover e vittoria: ormai la ricetta la conoscono tutti. Non lascia indietro nessuna

competizione, sa che il 2025 può regalargli altre gioie.

IL MIGLIORE

Asllani 7

Il gol olimpico è il premio a una serata che gli fa tornare il sorriso. Il solito difettuccio di velocizzare poco il gioco per una sera sparisce.

IL PEGGIORE

Buchanan 5,5

Sorprendentemente timido, fucri tempo in qualche scelta. Incide poco, non sfrutta l’uno contro uno. (Palacios 6 Due bucne discese offensive).

Martinez 6,5

L’intervento nel finale su Touré serve a far

capire che le qualità ci sono. Era all’esordio, serata complicata giusto per il freddo. Attento nelle uscite.

Darmian 6,5

Fosse un tennista, potremmo dire che ha giocato con la sinistra… In scioltezza, mai seriamente in difficoltà. (Aidoo s.v. Esordio assoluto, se lo ricorderà).

Bisseck 7

Esperimento riuscito. Ci mette un po’ a orientarsi, poi prende in mano il reparto e vince quasi tutti i duelli con Lucca. Avvia pure l’azione per il palo di Taremi.

Bastoni 7

Fascia al braccio, ce n’è abbastanza per essere motivati. Esemplare nelle due fasi: senza Dimarco non perde la voglia di attaccare, con la qualità di sempre.

Alessandro Bastoni

Frattesi 6

Buona qualità nei tocchi, ma poco coinvolto nella manovra. Non ha grandi spazi, per la verità, ma non trova grandi combinazioni con Buchanan.

Zielinski 6,5

Nel primo temp 34 passaggi completati su 34. Nel secondo ne sbaglia subitm uno, poi quello dopo con un controllo strappa gli applausi di San Siro.

Carlos Augusto 6,5

Un gran sinistro al volo nel primo tempo, la sensazione che da terzo centrale (dopo l’uscita di Bastoni) si diverta e renda ancora di più.

Taremi 6

Il gol non è proprio la materia nella quale andava

meglio a scuola,

quel palo grida vendetta. Bravissimo nell’assistenza ad Arnautovic, cercata e creata.

Arnautovic 6,5

Al solito, contraddittorio. Eppure utile, perché il gal che spacca il match è suo. Sul rigore poi tolto dal Var aveva sballato completamente il tiro.

Lautaro 6

Fa tremare tutti perché chiude la partita a terra per un colpo ricevuto, ma poi si rialza. Non è proprio tempo di gol, se ne mangia uno semplice.

Calhanoglu 6

Un mezzo allenamento. Doveva partire titolare, poi il ripensamento di Inzaghi e la panchina: giusto riposare, quando entra gioca in punta di

piedi.

Dumfries 6

Freccia che per una sera può decidere di andare un filo più piano. Ha tanto campo davanti e mette un paio di cross molto invitanti, non sfruttati.

Leggi l’articolo completo Inter-Udinese 2-0, le pagelle della Gazzetta dello Sport, su Notizie Inter.