Il Napoli beffa l’Inter e si assicura il difensore

Anche il club partenopeo, come i nerazzurri, è sulle tracce di un innesto nel reparto arretrato.

Negli intricati corridoi del calcio di mercato, dove le strategie e le astuzie definiscono il destino dei club tanto quanto le prestazioni sul campo, una nuova mossa audace sembra profilarsi all’orizzonte.

Antonio Conte sta mettendo nel mirino un giocatore che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni del Napoli di riaffermarsi come protagonista indiscusso della Serie A.

Le strategie

Oltre agli azzurri, altre due big italiane sono sulle tracce dello stesso obiettivo. Se da una parte il Napoli dimostra un interesse concreto, Inter e Juventus valutano approcci differenti. I nerazzurri sembrano concorrere per il giocatore, ma le condizioni economiche potrebbero indurli ad attendere almeno la prossima estate, mentre i bianconeri lo vorrebbero solamente in prestito per sopperire all’assenza di Bremer.

La situazione all’Inter

Il club meneghino probabilmente saluterà a fine stagione uno tra Acerbi e De Vrij e per questo sta cercando un profilo giovane ma che già abbia dimostrato di poter giocare ad alti livelli. La dirigenza deve decidere chi tra i due ex Lazio non sarà riconfermato.

L’obiettivo

Il nome accostato all’Inter ma cercato anche dalle altre big italiane è quello di Jaka Bijol, difensore sloveno dell’Udinese. Il Napoli, secondo Inter Live, appare deciso a fare subito un’offerta concreta per Bijol, cercando di anticipare la concorrenza. Il club friulano sembra però poco incline a lasciar partire uno dei suoi elementi più preziosi durante la sessione invernale, a meno che non vengano soddisfatte richieste economiche ben superiori ai 20 milioni di euro previsti per giugno.

