Frattesi non riesce a scalare le gerarchie: su di lui c’è una big estera

L’ex centrocampista del Sassuolo ha aumentato solo leggermente il minutaggio nel club nerazzurro rispetto alla passata stagione.

In uno scenario calcistico che vede le grandi squadre costantemente alla caccia di miglioramenti nel proprio organico, il mondo del calciomercato s’infiamma con le ultime voci che vedono protagonista l’Inter e uno dei suoi centrocampisti, Davide Frattesi.

Quest’ultimo, non trovando spazio sufficiente nell’undici titolare di Simone Inzaghi e perciò potrebbe presto fare le valigie.

Riserva di lusso

Nonostante l’Inter si stia confermando come una delle squadre più solidi sia in Italia sia in Europa, ci sono sempre margini di miglioramento e di adeguamento dell’organico alle esigenze tecniche e tattiche. In questo contesto, la situazione di Davide Frattesi diventa particolarmente interessante. L’ex centrocampista del Sassuolo, non riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Inzaghi, potrebbe considerare l’opportunità di trasferirsi altrove per garantirsi maggiori minuti in campo, con un occhio di riguardo al proprio sviluppo professionale e alla visibilità internazionale.

Sirene inglesi

Il Tottenham, alla ricerca di un rinforzo per il reparto mediano, sembra essere una possibilità. Gli Spurs valutano attentamente la situazione del giocatore, considerando un’operazione che potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio. Footballinsider247.com suggerisce che il club di Londra sia pronto a mettere sul piatto un’offerta che soddisfi le richieste dell’Inter, con la prospettiva di garantire a Frattesi un ingaggio superiore rispetto a quello attuale. La trattativa potrebbe anche evolvere verso formule di prestito con obbligo di riscatto, strategia non nuova nel calciomercato moderno.

Davide Frattesi

Le cifre dell’operazione

Al momento, sembra che la dirigenza nerazzurra non sia disposta a valutare offerte inferiori ai 35 milioni di euro, cifra molto vicina a quella spesa per il cartellino del giocatore proveniente dal Sassuolo. Tuttavia, il Tottenham appare determinato a chiudere l’operazione, motivato dall’esigenza di rafforzare la propria rosa con un giocatore di caratura internazionale come Frattesi, il quale ha anche già dimostrato il proprio valore in ambito nazionale.

