Inter: il Bayern non si arrende per Calhanoglu e prepara l’offerta con scambio

Il regista turco già nella passata stagione è stato oggetto del desiderio dei bavaresi: i nerazzurri potrebbero trovarsi di fronte ad una brutta decisione.

Nel mondo frenetico e sempre in evoluzione del calcio professionistico, i movimenti di mercato rappresentano momenti di grande attesa e speculazione per tifosi e addetti ai lavori.

In questo scenario, il nome di Hakan Calhanoglu emerge con prepotenza, alimentando discussioni e voci di un possibile, clamoroso trasferimento che vedrebbe il centrocampista turco lasciare l’Inter per abbracciare nuove sfide.

Il perno

Calhanoglu ha dimostrato con le sue prestazioni di essere uno degli attori principali nel successo sportivo dell’Inter. Con 16 presenze, 5 reti e un assist vincente in questa stagione, il giocatore ha confermato le sue qualità.

La valutazione e le riflessioni

L’Inter perciò lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra considerevole per un giocatore non più giovanissimo. La dirigenza nerazzurra cerca in ogni modo di equilibrare le necessità tecniche con quelle economiche, specialmente alla luce delle politiche di autosostenibilità finanziaria promosse dal club. Un’eventuale cessione del turco, arrivato a parametro zero, rappresenterebbe un’importante plusvalenza per i bilanci della società, ma poi, per mantenere elevati gli standard di competitività della rosa, andrà cercato un sostituto alla sua altezza.

Hakan Calhanoglu

L’offerta

Le prestazioni di Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter hanno catturato l’attenzione di club europei di primo piano, tra cui il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Inter Live, il club bavarese sarebbe fortemente interessato a riportare il giocatore in Bundesliga, dove ha già lasciato il segno con le maglie di Leverkusen e Amburgo. La proposta del Bayern contemplerebbe un’offerta di 30 milioni di euro più il cartellino di Leon Goretzka, centrocampista di alto profilo desideroso di nuove avventure lontano da Monaco. Uno degli aspetti più delicati dell’operazione riguarda gli accordi economici. Per attrarre Goretzka a Milano, il giocatore tedesco dovrebbe accettare una riduzione del suo attuale stipendio fissato a 9,5 milioni di euro annui.

