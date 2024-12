Inter-Udinese: il rigore tolto riapre le polemiche che riguardano la corsa Scudetto

La decisione di Massimi ieri di tornare sui suoi passi dopo aver concesso un penalty fa discutere.

Nelle frizzanti atmosfere dei match di Coppa Italia, non sono rari i momenti che scatenano accese discussioni e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Uno di questi episodi ha avuto luogo durante la partita di ieri tra l’Inter e l’Udinese, quando una decisione arbitrale riguardante un calcio di rigore ha sollevato perplessità e domande.

Graziano Cesari, ex direttore di gara, su Mediaset ha offerto il suo punto di vista tecnico sulla vicenda, permettendo di gettare luce su una delle regolamentazioni più complesse del calcio moderno.

L’episodio

Durante i primi minuti, Arnautovic calcia in maniera molto sbilenca ed il pallone impatta sul braccio di Kabasele: l’arbitro ha subito deciso per il rigore salvo poi toglierlo dopo un check al VAR per la verità abbastanza rapido.

L’analisi

Secondo Cesari, l’arbitro, dopo aver consultato il VAR, identifica un giocatore dell’Udinese con il braccio in una posizione considerata non naturale. Tuttavia, una successiva immagine mostra che è stato il corpo del giocatore a impattare sul pallone prima di qualsiasi potenziale fallo di mano, giustificando così la decisione di non assegnare il rigore all’Inter.

Graziano Cesari

Il confronto con altri episodi

Il confronto tra l’episodio in questione e situazioni simili in partite precedenti mette in luce la difficoltà di interpretare questa regola. Cesari fa riferimento ad un altro caso avvenuto nella partita tra Cagliari e Atalanta, dove le circostanze apparivano più nette, con un braccio decisamente in posizione non regolare e un rigore non assegnato. Questa diversità di interpretazione, evidenziata anche da una decisione in una partita recente dell’Inter contro la Lazio, fa emergere quanto possa essere arduo per gli arbitri navigare tra le sfumature delle regole del gioco, soprattutto in momenti di pressione nonostante il supporto del VAR.

Leggi l’articolo completo Inter-Udinese: il rigore tolto riapre le polemiche che riguardano la corsa Scudetto, su Notizie Inter.