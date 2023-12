Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Udinese, match della 15^ giornata di Serie A: ecco la live della partita

Si accendono i riflettori al Giuseppe Meazza in San Siro per il match tra Inter ed Udinese, valevole come 15^ giornata di Serie A: segui con noi la live testuale della partita.

CRONACA LIVE

1′ – Comincia adesso il match!

1′ – Ci prova subito Thuram! Suo il primo squillo della partita.

5′ – Dimarco crossa dalla sinistra per Thuram, la difesa dell’Udinese chiude in corner.

8′ – Bella combinazione tra Mkhitaryan e Bastoni: il difensore si sgancia dalle retrovie e prova il cross basso, intercetta la difesa friulana.

10′ – Palo di Lautaro! Ancora in attacco l’Inter sulla sinistra, il cross dalla sinistra di Dimarco trova l’incornata di Lautaro che si infrange sul palo, con Silvestri battuto.

13′ – Silvestri salva su Dimarco! Grande azione corale dei nerazzurri, Bisseck mette al centro per Dimarco, che calcia col destro. Il portiere dell’Udinese si supera e para.

13′ – Cartellino giallo per Ferreira, intervento in ritardo su Bastoni e punizione da posizione offensiva.

15′ – Udinese vicina al gol! Iniziativa di Samardzic sulla destra: il serbo mette al centro per Pereyra che calcia di prima. Palla a lato di poco!

16′ – Spunto di Barella sulla destra che prova a mettere al centro per Thuram, chiude la difesa bianconera.

18′ – Inter ancora indemoniata! Dimarco serve Lautaro in area, Perez salva tutto in chiusura da dietro.

19′ – Altro squillo dell’Udinese con Ebosele sulla destra: l’esterno serve a rimorchio Pereyra, la cui conclusione è ribattuta da Acerbi.

23′ – Occasionissima per Thuram! Bastoni si propone ancora una volta sulla sinistra e crossa per il francese che impatta di testa ma mette alto.

25′ – Botta da fuori di Calhanoglu, palla a lato di poco.

29′ – Ancora Calhanoglu, ancora da fuori! Kabasele ferma il tiro con la testa e rimane per terra per il duro colpo subito.

32′ – Ci prova Mkhitaryan al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla alta.

33′ – Dimarco crossa per Lautaro che finisce per terra dopo una trattenuta di Perez. L’argentino protesta per un calcio di rigore, l’arbitro lascia correre.

34′ – Di Bello lo va a rivedere, on field review!

35′ – Calcio di rigore per l’Inter!

37′ – CALHANOGLU NON SBAGLIA!! Il turco trasforma il calcio di rigore, tirando ad incrociare e spiazzando Silvestri. 1 a 0 Inter!

41′ – Inter ancora in avanti. Calcio d’angolo guadagnato dai nerazzurri con Bisseck e Thuram.

42′ – RADDOPPIO DELL’INTER!! Recupero palla alto dei nerazzurri, Calhanoglu serve Dimarco che calcia di prima in diagonale e batte Silvestri!

44′ – SEGNA ANCHE THURAM! L’Inter non si ferma più! bellissima azione di prima, con Mkhitaryan che crossa al centro per l’attaccante francese che ribadisce in rete da pochi passi!

45′ – L’arbitro assegna 2 minuti di recupero.

45+2′ – Inter sulle ali dell’entusiasmo vicina al quarto gol. Dimarco mette al centro per Lautaro, il quale non riesce a trovare la porta.

45+2′ – Finisce adesso la prima frazione di gioco!

45′ – Inizia adesso la ripresa.

49′ – Iniziativa di Ebosele che salta un paio di uomini sulla destra, Bastoni lo stende e blocca la ripartenza dell’Udinese con un fallo.

54′ – Dimarco ruba palla ad Ebosele e scambia con Mkhitaryan: l’esterno mette al centro e si guadagna un corner.

56′ – Doppio cambio nell’Inter: dentro Carlos Augusto ed Arnautovic, fuori Bastoni e Thuram.

60′ – Azione dalla destra con l’Udinese, allontana la difesa nerazzurra.

60′ – Azione personale di Payero che calcia da fuori, palla alta sopra la traversa.

63′ – Doppio cambio per l’Udinese: fuori Ebosele e Samardzic, dentro Kristensen e Lovric.

66′ – Sovrapposizione di Carlos Augusto sulla sinistra, il suo cross è ribattuto in rimessa laterale.

68′ GOL ANNULLATO ALL’UDINESE! Botta da fuori di Lovric, Sommer para ma non trattiene. Sulla ribattuta arriva Lucca che ribadisce in rete, ma da posizione di fuorigioco.

70′ – Percussione palla al piede di Bisseck che si procura un fallo dopo aver saltato un paio di avversari.

70′ – Altro doppio cambio per l’Inter: fuori Dimarco e Calhanoglu, dentro Cuadrado e Asllani.

71′ – Conclusione di testa debole di Carlos Augusto su cross di Cuadrado, palla facile preda di Silvestri.

74′ – Occasione di testa su corner di Perez, palla a lato di poco.

75′ – Sostituzione per l’Udinese: esce Lucca, entra Thauvin.

79′ – Ultimo cambio per l’Inter: esce Mkhitaryan, entra Sensi.

83′ – Darmian intercetta il passaggio di Zemura per Pereyra, bloccando una ghiottissima occasione da gol dei bianconeri.

85′ – LAUTARO CALA IL POKER! L’argentino strappa la palla dai piedi di Payero, avanza verso la porta e scaraventa in rete il pallone con un potente destro da fuori!

86′ – Ultimi due cambi per l’Udinese: fuori Payero e Zemura, dentro Zarraga e Ehizibue.

90′ – L’arbitro assegna 4 minuti di recupero.

90+4′ – Finisce qui! Trionfo nerazzurro per 4 a 0 a San Siro e primo posto in classifica riconquistato.

Migliore in campo nel primo tempo: Calhanoglu

INTER UDINESE, IL TABELLINO 4-0

Marcatori: Calhanoglu (INT), Dimarco (INT), Thuram (INT), Lautaro (INT)

Ammonizioni: Joao Ferreira (UDI)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck,15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 27 Kabasele, 13 Joao Ferreira; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra, 17 Lucca. A disposizione: 40 Okoye, 93 Padelli, 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 8 Quina, 12 Kamara, 15 Ake, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 21 Camara, 26 Thauvin, 31 Kristensen, 80 Pafundi. Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER UDINESE, IL PREPARTITA

La formazione ufficiale nerazzurra

Lo spogliatoio nerazzurro e le divise

Maglia speciale, edizione Transformers

Stendardo

