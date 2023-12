Ecco il dato dei tifosi presenti a San Siro per assistere al match della 15^ giornata di Serie A tra Inter e Udinese: numeri da capogiro

Nella cornice dello stadio di San Siro, l‘Inter ha lanciato il suo richiamo, e la risposta dei tifosi è stata travolgente, come sempre. La società nerazzurra ha orgogliosamente divulgato le cifre delle presenze per l’ultima sfida contro l’Udinese, confermando un ennesimo sold out con la straordinaria affluenza di 71.874 appassionati.

Nel settore ospiti, 928 coraggiosi sostenitori hanno sfidato la capienza di 4.361 posti, per supportare i friulani.

L’articolo Inter Udinese, i tifosi rispondono presente in gran numero: il dato clamoroso proviene da Inter News 24.

